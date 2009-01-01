Главная > Информационные материалы > Болезненное самолюбие Болезненное самолюбие Самолюбие - высокая оценка своих сил, сочетающаяся с ревнивым отношением к мнению о себе окружающих; чувствительность к мнению окружающих о себе.

Самолюбие есть у каждого человека и выраженно в разной степени.

Излишне самолюбивые люди очень болезненно реагируют на критику в свой адрес или когда им в чем-то отказывают.

Сильно задетое или ущемленное самолюбие может перерасти в неосозноваемую или вполне сознаваемую месть.

Направление развития

Если высокая оценка своих сил сочетается с привычкой к их дальнейшему развитию - это скорее достоинство личности.

Внимательность к мнению окружающих о себе - также скорее полезное качество.

В самолюбии плохо то, что критические замечания в свой адрес такой человек воспринимает болезненно. Поэтому задача самолюбивого человека - научиться грамотно воспринимать критику в свой адрес. Смотри Восприятие критики.

Болезненное самолюбие это когда человек не просто осознаёт какие-то негативные моменты своего характера. Это когда есть ещё и обида на окружающий мир и на окружающих людей. Это защитная реакция ЭГО на внутренние проблемы, и на обратную связь от окружающего мира, о наличии этих проблем. Это не черта характера. Это процесс. Процесс защитной реакции. А следствием этого процесса, который действительно разрушает жизнь человека, делая его объективно несчастным, является то, что это защищающееся ЭГО разрушает приёмник обратной связи. Человек становится невосприимчив ладно бы к критике, но ещё и к адекватности и самооценке своего поведения. Человек становится неадекватен к самоанализу. ЭГО возводит настолько крепкую оболочку вокруг своего болезненного ядра, которое воспринимается как постоянно ноющая тупая боль в душе, он недовольства жизни, недовольства самим собой, реакцией окружающих, поведением окружающих, отсутствием любви со стороны других людей, это воспринимается как постоянная боль в душе, что даже сам человек не может докопаться до этого ядра. Он не может с ним работать.

Критика? Если Вам указали на какой то Ваш недостаток? Критика ,даже если она сказана из добрых побуждений ,обычно попадает в самое болезненное место, автоматически вызывая дико-агрессивную реакцию .И это вместо того ,что бы поблагодарить человека (особенно близкого)и попытаться исправиться.



И следствием этого болезненного самолюбия является, прежде всего, неадекватное поведение. Действительно неадекватное поведение. Если человек с низкой самооценкой может вести себя адекватно и естественно, хоть и не так светло и ярко сияет, как люди с высокой самооценкой, но тем не менее. Он не получает по рогам ни за что. А люди с болезненным самолюбием постоянно получают по рогам не за что. Потому что они ведут себя как обиженные ёжики. Этот ёжик сияет внутренней агрессивностью. А окружающие люди, в свою очередь, начинают защищаться. Это защитная реакция мира на постоянно теплящуюся в душе агрессию этого человека. И мир начинает таких людей гандошить, женщина это или мужчина.





Великие о Самолюбие

Большинство из нас похожи на того петуха, который воображал, что солнце встает каждое утро единственно для того, чтобы послушать, как он поет.

Джером Клапка Джером



Все люди поначалу учатся на собственных ошибках , ибо до первых крупных неудач болезненное самолюбие не позволяет нам учиться на чужих.

Али Апшерони



Гордыня не хочет быть должницей, а самолюбие не хочет платить.

Франсуа Ларошфуко



Из всех пороков, унижающих личность человека, себялюбие самый гнусный и презренный.

Уильям Теккерей



Любовь к себе - это начало романа, который длится всю жизнь.

Оскар Уайльд



Любовь сильнее самолюбия: женщину можно любить, даже когда она презирает вас.

Люк де Клапье Вовенарг



Люди легко находят оправдания собственным поступкам и в то же время возмущаются аналогичными действиям других.

Али Апшерони



Насмешка - хорошее испытание для самолюбия.

Люк де Клапье Вовенарг



Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды.

Франсуа Ларошфуко



Самолюбие - худший вид зависимости.

Максим Горький



Самолюбие это настолько ранимая вещь, что нанести ему укол можно десятком тысяч самых разных способов.

Али Апшерони



Самолюбие – это наполненный ветром воздушный шар, из которого вырывается буря, лишь уколешь его.

Вольтер



Себялюбие - это любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо.

Франсуа Ларошфуко



Что может быть глупее самолюбования, особенно в преддверии каких-либо серьезных испытаний?

Али Апшерони



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